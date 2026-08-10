Avianca Cargo inaugura ruta Miami-El Salvador-Managua y mueve comercio nicaragüense

Con el aterrizaje de un imponente avión Airbus A330-243F, la aerolínea Avianca Cargo inauguró oficialmente este domingo su nueva ruta logística Miami – El Salvador – Managua, un acontecimiento que marca un hito clave para el comercio internacional y el transporte de carga en Nicaragua.

Avianca Cargo inaugura histórica ruta comercial Miami – El Salvador – Managua con frecuencia semanal

El inicio de operaciones en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino fue destacado por la comunidad aeronáutica Spotters Nicaragua, confirmando que el vuelo inaugural no corresponde a un evento aislado, sino al arranque de una operación fija.

La compañía mantendrá una frecuencia semanal regular cada domingo para dinamizar las importaciones y exportaciones nicaragüenses.

La incorporación de esta aeronave de gran capacidad fortalece de manera significativa la conectividad regional y la cadena logística nacional, permitiendo un traslado más eficiente y directo de mercancías entre Estados Unidos, Centroamérica y Nicaragua.

