Avianca Cargo inaugura ruta Miami-El Salvador-Managua y mueve comercio nicaragüense
Con el aterrizaje de un imponente avión Airbus A330-243F, la aerolínea Avianca Cargo inauguró oficialmente este domingo su nueva ruta logística Miami – El Salvador – Managua, un acontecimiento que marca un hito clave para el comercio internacional y el transporte de carga en Nicaragua.
El inicio de operaciones en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino fue destacado por la comunidad aeronáutica Spotters Nicaragua, confirmando que el vuelo inaugural no corresponde a un evento aislado, sino al arranque de una operación fija.
La compañía mantendrá una frecuencia semanal regular cada domingo para dinamizar las importaciones y exportaciones nicaragüenses.
La incorporación de esta aeronave de gran capacidad fortalece de manera significativa la conectividad regional y la cadena logística nacional, permitiendo un traslado más eficiente y directo de mercancías entre Estados Unidos, Centroamérica y Nicaragua.