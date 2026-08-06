Managua estrenará Gimnasio Vertex con tecnología de punta, sauna y descuentos

Los amantes del fitness y el bienestar tienen una nueva razón para emocionarse porque Vertex Wellness Gym abrirá oficialmente sus puertas el próximo 11 de agosto desde las 5 de la mañana en Ofiplaza San Dionisio, en Managua, ofreciendo un concepto moderno que combina entrenamiento, salud y comodidad en un solo lugar.

Con una impresionante infraestructura de mil 200 metros cuadrados, el nuevo gimnasio promete convertirse en uno de los espacios más completos de Managua, equipado con máquinas de última tecnología para brindar una experiencia de entrenamiento de primer nivel.

Gabriela López, supervisora de Vertex, destacó que el centro contará con áreas especializadas para todos los gustos y objetivos, incluyendo gimnasio tradicional, salón de spinning, espacio para pilates y sauna, permitiendo a los usuarios complementar su rutina con opciones enfocadas en el bienestar integral.

Además, el gimnasio dispondrá de siete entrenadores profesionales, quienes ofrecerán atención personalizada para que cada miembro alcance sus metas de forma segura y eficiente.

Como parte de su propuesta, Vertex también contará con un Fit Bar Club, donde los clientes podrán disfrutar de bebidas y alimentos saludables, además de una tienda con productos y accesorios deportivos.

Para celebrar su inauguración, el gimnasio lanzó una promoción especial durante todo agosto ofrecerá un 15 % de descuento en las membresías, una excelente oportunidad para quienes desean iniciar un estilo de vida más activo.

Los horarios fueron diseñados para adaptarse a diferentes rutinas. Atenderán de lunes a viernes de cinco de la mañana a 10 de la noche, los sábados de seis de la mañana a cinco de la tarde y los domingos de nueve de la mañana a dos de la tarde.

Con instalaciones modernas, atención personalizada, tecnología de última generación y servicios pensados para el bienestar físico y mental, Vertex busca posicionarse como una de las mejores opciones para entrenar en Managua.



