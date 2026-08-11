Abre en Managua el gimnasio más grande de Nicaragua en Plaza San Dionisio

En el tercer piso de la Plaza San Dionisio se inauguró este martes el Vertex Wellness Gym, un nuevo concepto de gimnasio que llega a Managua con una propuesta moderna y espacios diseñados para brindar una experiencia integral de entrenamiento y bienestar.

Vertex Wellness Gym abre sus puertas en Plaza San Dionisio

Con más de 1,200 metros cuadrados, Vertex Wellness Gym se presenta como el gimnasio más grande de Nicaragua y destaca, además, por ofrecer una vista privilegiada de la capital.

Sus instalaciones cuentan con máquinas y equipos modernos, áreas de entrenamiento y diferentes espacios pensados para complementar la actividad física.

La mensualidad tiene un costo de 1,860 córdobas, mientras que el plan familiar para dos personas o más tiene un precio de 1,700 córdobas por persona.

Entre sus principales atractivos también se encuentran una zona de cafetería, sala de pilates y sauna, convirtiendo el lugar en una alternativa que combina ejercicio, relajación y bienestar en un mismo espacio.

Con esta inauguración, Vertex Wellness Gym apuesta por ofrecer a los nicaragüenses un espacio moderno, amplio y equipado para quienes buscan incorporar el entrenamiento y el bienestar a su rutina.