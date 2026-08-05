Excel Nicaragua exhibe su mayor stand en la Feria Ganadera 2026

La empresa Excel Nicaragua participa en la Feria Ganadera Agostina Internacional 2026 con el stand automotriz más grande del evento, donde exhibe un amplio portafolio de vehículos para el trabajo, los negocios y el uso familiar.

Excel presente en Feria Ganadera como el motor que acompaña el desarrollo de los nicaragüenses

Bajo el lema «El motor que mueve nuestra tierra», la compañía Excel Nicaragua esta en la feria con sus marcas Hyundai, Ford, Mazda, MG, Honda, su pickup Mitsubishi L200, FOTON y FUSO, además de ofrecer asesoría especializada y opciones para distintos sectores productivos.

Durante la feria, los visitantes podrán acceder a promociones especiales, incluyendo financiamiento con prima desde el 10 % y plazos de hasta 96 meses.

Estas condiciones también estarán disponibles durante todo el mes de agosto en las salas de venta de Excel Nicaragua.

