A punta de aguja y esfuerzo mujer de 70 años sigue activa haciendo rumbitos de costura rápida, en Managua

Con las manos marcadas por los años, pero con la misma voluntad de seguir activa, doña Blanca Estela García, está próxima a cumplir 70 años en el mes de septiembre y es muy reconocida en Las Mercedes, Managua por su taller de costura rápida.

Doña Blanca Estela aprendió a coser desde muy joven y con el paso de los años convirtió este oficio en una de sus principales herramientas para salir adelante.

Su pequeño taller de costura rápida se ha convertido en su hobby y en el lugar donde muchos clientes llegan en busca de una reparación de emergencia.

En su taller realiza reparaciones de pantalones, cambios de zipper, ruedos y otros arreglos de prendas de vestir, trabajos que realiza con dedicación y experiencia.

Antes de dedicarse completamente a la costura, Doña Blanca Estela fue comerciante de perfumes, contó a Tu Nueva Radio Ya que también trabajó en labores de lavado y planchado, actividades con las que logró sacar adelante a sus tres hijos, quienes hoy son profesionales.

Su vida tampoco ha estado libre de dificultades pues es sobreviviente de cáncer, una batalla que enfrentó con fortaleza y que se suma a las muchas pruebas que ha logrado superar a lo largo de su vida.

Hoy, a pocos días de cumplir 70 años, continúa trabajando con entusiasmo y demuestra que la edad no es un impedimento cuando existen ganas de salir adelante.

Su taller está ubicado en los rumbitos del Pali Las Mercedes, una cuadra al lago y una cuadra abajo, casa número 32.

Para solicitar sus servicios puede comunicarse a los teléfonos 2263-2013 y 8925-5633.