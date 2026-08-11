Al menos 20 millones de niños y adolescentes en 10 países ya utilizan herramientas de inteligencia artificial a un ritmo 3 veces mayor que los adultos, una realidad que plantea nuevos desafíos para familias, docentes y centros educativos.

Tigo alerta sobre retos de la IA entre niños y adolescentes

Ante este escenario, Tigo Nicaragua sostiene que el reto ya no consiste en evitar el contacto de los menores con la IA, sino en enseñarles a cuestionar la información, proteger sus datos personales y reconocer que una respuesta generada por una máquina también puede contener errores.

Estas herramientas ofrecen oportunidades para aprender, resolver dudas y estimular la creatividad, pero no razonan como una persona ni distinguen por sí mismas entre información verdadera y falsa.

Una respuesta puede parecer convincente y, aun así, contener datos incorrectos o imprecisos.

A ese desafío se suman riesgos propios del entorno digital, como la exposición de información personal, el acceso a contenido inadecuado, la circulación de información falsa y una dependencia excesiva de la tecnología.

Estos factores pueden afectar especialmente el desarrollo del pensamiento crítico, considerado una habilidad cada vez más necesaria para convivir con la inteligencia artificial.

Más de 2,000 personas participaron en formación digital

La IA ya conversa con millones de menores: el reto ahora está en enseñarles a usarla

María José Argüello, gerente de Responsabilidad Corporativa de Tigo Nicaragua, señaló que niños y adolescentes ya incorporaron la inteligencia artificial a su vida cotidiana y que el acompañamiento debe enfocarse en darles herramientas para utilizarla responsablemente.

“La ciudadanía digital comienza con el pensamiento crítico”, afirmó Argüello.

A través del programa Conéctate Seguro de Tigo Nicaragua, más de 2,000 personas participaron este año en espacios de formación sobre el uso seguro y responsable de internet.

La cifra incluye a 1,828 niños, niñas y adolescentes y 267 padres, madres y docentes.

Las actividades sumaron 18 talleres en 7 centros educativos, con contenidos adaptados a las distintas edades.

Entre los temas abordados estuvieron el ciberbullying, el uso responsable de redes sociales, la protección de datos personales y la prevención de riesgos digitales.

Durante estos encuentros también se identificaron como desafíos frecuentes el uso excesivo de la tecnología y la sobreexposición de información personal, especialmente en plataformas como TikTok e Instagram.

Tigo Nicaragua considera que, a medida que la inteligencia artificial gane presencia en hogares y escuelas, será cada vez más importante acompañar a estudiantes, familias y docentes para fortalecer un uso seguro, crítico y responsable de estas herramientas.

La compañía prevé continuar impulsando espacios de educación digital mediante Conéctate Seguro, con el objetivo de preparar a las nuevas generaciones para aprovechar las oportunidades de la tecnología sin perder de vista sus riesgos.