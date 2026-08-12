Más de 28,900 jóvenes nicaragüenses fortalecen sus oportunidades con Nestlé

Más de 28,900 jóvenes en Nicaragua participaron desde 2015 en programas de Nestlé orientados a fortalecer habilidades, conocimientos, empleabilidad y emprendimiento, como parte de la iniciativa regional que ya alcanzó a más de 303,000 jóvenes en Centroamérica.

Iniciativa de Nestlé beneficia a más de 300,000 jóvenes en Centroamérica

El programa también permitió que 4,526 jóvenes fueran contratados por Nestlé en la región, mientras otros 2,057 participaron en pasantías y programas de trainees.

La Iniciativa por los Jóvenes nació como programa global de Nestlé en 2013 y comenzó a implementarse en Centroamérica en 2015.

Su trabajo se concentra en tres áreas: empleabilidad, agroemprendimiento y emprendimiento, con el objetivo de preparar a las nuevas generaciones para incorporarse al mercado laboral o desarrollar sus propios proyectos.

Ervin Hernández, gerente de Recursos Humanos de Nestlé Nicaragua, señaló que la compañía apuesta por ampliar las oportunidades para que los jóvenes desarrollen su talento y contribuyan al progreso de sus comunidades.

Hernández destacó además el papel de las nuevas generaciones en la transformación de los sistemas alimentarios hacia modelos más sostenibles.

Programas para empleo, agro y emprendimiento

La iniciativa se desarrolla mediante programas especializados que buscan fortalecer distintas áreas profesionales y productivas.

Entre ellos se encuentran Jóvenes Talentos Culinarios (YOCUTA), Nestlé Jóvenes Baristas, Jóvenes Veterinarios, Jóvenes Pediatras y Jóvenes Farmacéuticos.

A estos esfuerzos se suma el programa Jóvenes Caficultores, enfocado en fortalecer capacidades productivas, promover el relevo generacional y ampliar oportunidades en las comunidades rurales.

Más de 3,100 jóvenes participaron hasta la fecha en YOCUTA y Nestlé Jóvenes Baristas.

Otros 17,100 estudiantes de veterinaria formaron parte del programa Jóvenes Veterinarios, mientras 3,941 jóvenes médicos fortalecieron sus conocimientos mediante Jóvenes Pediatras.

El programa Jóvenes Farmacéuticos benefició a más de 488 estudiantes.

En el sector cafetalero, más de 60,000 jóvenes de 21 países participaron en Jóvenes Caficultores, adquiriendo conocimientos relacionados con la producción de café.

Historias que nacen desde Nicaragua

Uno de los ejemplos destacados por Nestlé es el de Yaimy González Castro, quien ingresó a la compañía mediante el programa Trainee T&P Nicaragua.

La experiencia le permitió desarrollar competencias técnicas y habilidades personales, asumir nuevos retos profesionales y avanzar dentro de la empresa.

Actualmente, González ocupa el cargo de Jefa de Producción en la fábrica Natá, en Panamá.

La joven expresó que el programa le enseñó que es posible construir una trayectoria profesional con enfoque, pasión y energía, y agradeció a la compañía por respaldar a las nuevas generaciones.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, Nestlé reafirmó su intención de continuar generando oportunidades y alianzas que favorezcan el desarrollo de los jóvenes y de las comunidades centroamericanas.

La compañía prevé mantener estos programas bajo su modelo de Creación de Valor Compartido, con énfasis en formación, experiencia laboral y acompañamiento para que más jóvenes puedan incorporarse al mundo profesional o emprender sus propios proyectos.