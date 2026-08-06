Mundo Cars presente en la Feria Ganadera Managua 2026

Con la alegría, el asombro y vivacidad que caracteriza a la niñez nicaragüense, “los Mimados de la Revolución” disfrutaron al máximo del Mundo Cars, con los personajes icónicos del Rayo McQueen, en la Feria Ganadera Agostina Internacional Managua 2026.

Alex Galeano, en representación de la Promotoría Solidaria, expresó “nuestros niños de barrios, comunidades y Centros de Desarrollo Infantil, son protagonistas de la exhibición del Rayo McQueen y sus amigos, en tamaño real”.

Lidia Gutiérrez, en representación del Ministerio de la Familia, dijo “estamos compartiendo un día mágico con nuestros niños y niñas de los barrios y del CDI Eduardo Contreras, quienes al saber de Cars, se emocionaron y llegaron con alegría”.

Los niños y niñas al ingresar al Mundo Cars, bailaban y se admiraban de conocer en tamaño real a sus personajes favoritos como el Rayo McQueen, Mate, Francesco, Sally, entre otros, que son símbolos de amistad genuina, sincera.

El Mundo Cars, ubicado en la zona sur, de la Feria Ganadera Agostina Internacional Managua 2026, puedes disfrutarlo en familia en horario de 12 del mediodía a las 8 de la noche.

Todos los personajes en tamaño real: Rayo McQueen, Mate, Sally, Cruz Ramírez, Mack, Doc Hudson, Guido y Luigi, todos involucrados en experiencias que pone a prueba la amistad verdadera, la solidaridad y el respeto.