La reconocida cantautora española Natalia Jiménez se presentará en Nicaragua el próximo 29 de agosto en el Polideportivo Alexis Argüello, en un espectáculo de Dúo Producciones y para hacer esta experiencia aún más accesible al público, Banco LAFISE anunció una atractiva promoción 3×2 que permitirá a los fanáticos adquirir tres boletos pagando únicamente dos.

“La promoción estará vigente del 14 al 16 de agosto y aplica al cancelar con tarjetas de Banco LAFISE, la billetera digital Poket o en efectivo. Los boletos están disponibles en Hotel Crowne Plaza, Tienda Exceso y Tienda Go Marcas”, detalló Julio Vega, vicegerente de LAFISE.

Por su parte, René Bermúdez, representante de Dúo Producciones, destacó que el concierto reunirá a distintas generaciones en una velada cargada de pop latino, baladas, rancheras y temas románticos. El público podrá corear clásicos emblemáticos de la etapa de la artista con La Quinta Estación, entre los que destacan “El Sol No Regresa”, “Me Muero”, “Algo Más”, “Que Te Quería, Recuérdame”, entre otros.

Para este esperado concierto, la producción ha dispuesto tres localidades: Mesas Flor de Caña a 160 dólares, Sillas Platinum a 125 dólares y Gradas a 65 dólares.

Asimismo, el espectáculo contará con una destacada presencia de talento nacional a cargo del grupo Carnavaleros de Jaguar, quienes estarán encargados de encender los motores en la antesala musical. Las puertas del Polideportivo Alexis Argüello abrirán a partir de las 5:00 p. m.