Banco Central de Nicaragua mantiene tasa monetaria en 5.75%

El Banco Central de Nicaragua decidió mantener la Tasa de Referencia Monetaria en 5.75%, una medida que sirve como señal para el costo de las operaciones de liquidez en córdobas a 1 día plazo.

La institución también resolvió dejar sin cambios las tasas de sus ventanillas monetarias: 7.00% para Reportos Monetarios y 4.50% para Depósitos Monetarios, ambas en córdobas, sin mantenimiento de valor y al mismo plazo.

La decisión busca sostener condiciones monetarias propicias para la estabilidad de la moneda nacional, el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, y la administración de liquidez del sistema financiero.

El BCN explicó que la tasa se define tomando en cuenta la evolución de los intereses internacionales y las condiciones monetarias internas.

En el entorno global, la institución señaló que la incertidumbre geopolítica y comercial se moderó, aunque todavía incide en los precios internacionales y en las perspectivas de crecimiento económico mundial.

La economía global mantiene una senda de crecimiento, pero con señales de moderación y riesgos vinculados al desempeño del mercado laboral.

El Banco Central advirtió que una prolongación del repunte inflacionario reciente podría llevar a los principales bancos centrales a aumentar sus tasas de interés.

Ese escenario implicaría condiciones financieras internacionales más restrictivas por más tiempo.

En Nicaragua, el BCN indicó que la actividad económica conserva su trayectoria de crecimiento, impulsada por la mayoría de los sectores, la demanda interna, las exportaciones, el crédito al sector privado y los flujos externos.

El mercado laboral continúa reflejando una baja tasa de desempleo, aunque con moderación en el empleo formal.

La institución espera que la inflación doméstica se mantenga baja y estable, respaldada por una política monetaria y fiscal equilibrada.

No obstante, señaló que persisten riesgos externos, especialmente por una posible subida de la inflación internacional derivada de tensiones geopolíticas, con impacto potencial en los precios locales.

También señaló que las condiciones climáticas podrían incidir en la evolución de los precios internos.

En ese contexto, la política de subsidios del Gobierno y la política cambiaria del BCN continúan contribuyendo a la estabilidad de precios.

La autoridad monetaria destacó que el fortalecimiento de las reservas internacionales respalda la estabilidad de la moneda y del tipo de cambio.

También afirmó que las condiciones monetarias internas favorecen el desempeño de la intermediación financiera.

El BCN continuará monitoreando los principales indicadores económicos, tanto externos como internos, para valorar posibles ajustes futuros a la Tasa de Referencia Monetaria cuando sea necesario.

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