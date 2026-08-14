Nicaragua espera cosecha de casi 85 mil quintales de zanahoria en agosto

La producción de zanahoria en Nicaragua se desarrolla de manera escalonada en municipios con condiciones agroclimáticas ideales, lo que impulsa el empleo rural y diversifica la oferta hortícola nacional.

Este esquema de cultivo permite mantener un ritmo constante en las labores del campo y fortalecer la economía de las familias productoras.

De acuerdo con el monitoreo del Ministerio Agropecuario (MAG), para este mes de agosto de 2026 se espera una cosecha de 84 mil 900 quintales de zanahoria. Este volumen garantizará la disponibilidad y el abastecimiento en los mercados nacionales.