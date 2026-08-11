Feria Ganadera de Managua supera 100 mil visitantes y deja ventas millonarias

La Feria Ganadera Internacional Managua 2026 culminó con éxito tras diez días de actividades, superando los 100 mil visitantes y consolidándose como un importante espacio para la recreación familiar, el comercio y la actividad ganadera.

Durante el evento, las familias disfrutaron de exhibiciones ganaderas, gastronomía, promociones, entretenimiento, noches de rodeo y el concierto de Wilfrido Vargas, además de diversas oportunidades comerciales.

Datos preliminares del Comité Organizador, empresas y ganaderías participantes indicaron que durante los primeros cuatro días se registraron ventas por alrededor de 50 millones de dólares. Para este año se proyectaba superar en un 20 por ciento las ventas de 2025, cuando alcanzaron aproximadamente 100 millones de dólares.

Entre los casos destacados estuvo la Finca La Sorpresa, de León, cuyo criador, el doctor Gustavo Padilla, obtuvo varios reconocimientos en su primera participación con la raza Gyr Lechero, entre ellos los títulos de Gran Campeona y Reservada Gran Campeona.

El sector comercial también reportó resultados positivos. Emprendimientos como Cerdito Crujiente y Urban Store destacaron el crecimiento de la feria y la oportunidad que representa para promocionar sus productos y ampliar sus ventas.

La feria también se consolidó como un espacio de encuentro y entretenimiento para familias de diferentes departamentos del país, quienes destacaron las promociones, la variedad de actividades y el ambiente seguro y familiar.

Con la amplia afluencia registrada hasta la noche del domingo, la Feria Ganadera Internacional Managua 2026 cerró superando los 100 mil visitantes contabilizados días antes de su clausura.

