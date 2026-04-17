Nicaragua consolida su presencia en México con la exportación de 4.1 mil toneladas de camarón en 2025

Durante el ciclo comercial 2025, Nicaragua reafirmó su posición como un proveedor estratégico de productos del mar al exportar un total de 4.1 mil toneladas de camarón hacia México.

Este importante volumen de ventas, compuesto por presentaciones de entero y cola cruda congelada, es el resultado del esfuerzo conjunto entre el sector productivo y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para garantizar la competitividad en mercados exigentes.

Este flujo comercial se ve fortalecido tras la reciente evaluación de la Autoridad Sanitaria de los Estados Unidos Mexicanos, la cual certificó que los sistemas de control de inocuidad y los programas de vigilancia epidemiológica de Nicaragua cumplen con los estándares internacionales.

Gracias a esta gestión del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), se ha garantizado la continuidad de las exportaciones hacia este destino clave.

Como parte de este proceso de certificación, las empresas Langostinos de Centroamérica S.A. y CAMANICA Zona Franca S.A. han recibido el aval oficial para exportar camarón de cultivo hasta el año 2028.

Ambas plantas procesadoras fueron las responsables de la totalidad de la carga enviada en 2025, demostrando la capacidad instalada y la alta calidad sanitaria del producto nicaragüense.

La consolidación de estas exportaciones y la renovación de las licencias sanitarias hasta 2028 representan un pilar fundamental para la economía nacional.

El Buen Gobierno continúa trabajando en el fortalecimiento de los protocolos de sanidad acuícola, asegurando que Nicaragua mantenga su prestigio como exportador de mariscos de alta calidad a nivel global.