La producción de azúcar en Nicaragua alcanzará este año aproximadamente 15.9 millones de quintales, de acuerdo con proyecciones oficiales de la industria azucarera nacional. La zafra se encuentra en su etapa final y concluirá entre el 10 y el 15 de mayo.

Mario Amador, coordinador del sector azucarero, explicó que el ciclo productivo ha avanzado de manera regular, aunque los resultados finales no han cumplido totalmente con las expectativas iniciales.

Entre los principales factores que afectaron el rendimiento se encuentran condiciones climáticas adversas, especialmente una canícula prolongada registrada el año pasado, que impactó los cañaverales. Aun así, la industria mantiene un aporte significativo a la economía del país.

Se estima que las exportaciones de azúcar generarán alrededor de 180 millones de dólares, mientras que las ventas en el mercado local aportarían cerca de 220 millones de dólares, sumando unos 400 millones de dólares en ingresos para la economía nicaragüense.

La industria azucarera también contribuye con la generación de energía eléctrica a partir del bagazo, así como con la producción de melaza, alcohol y otros subproductos de la caña, además de ser un importante generador de empleo con más de 36 mil 500 puestos directos y alrededor de 180 mil empleos indirectos en todo el país.

