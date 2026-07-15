EPN reporta más de 194 mil toneladas movidas en puertos de Nicaragua

La Empresa Portuaria Nacional (EPN) informó que, del 6 al 12 de julio, los puertos comerciales del país atendieron 16 buques internacionales que movilizaron una carga total de 194,532 toneladas métricas.

Puertos de Nicaragua movilizaron más de 194 mil toneladas de carga

Puerto Corinto lideró la actividad comercial al recibir 13 de estas embarcaciones.

Entre ellas se atendieron cuatro buques containeros con productos de importación desde China, España y México, así como exportaciones de azúcar, café, carne de res, camarón y maní hacia diversos destinos internacionales.

A esa misma terminal portuaria ingresaron seis buques tanqueros con miles de toneladas de búnker, gasolina y diésel, además de tres buques graneleros cargados de maíz amarillo, trigo, harina de soya y arroz.

Por su parte, en Puerto Arlen Siu se movilizaron 629 toneladas métricas de mercancías de importación y exportación; en Puerto Cabezas se atendieron 43 embarcaciones de cabotaje nacional, y en Puerto Sandino se importó clínker y cemento en sacos jumbo.

Finalmente, el gerente general de la EPN, Carlos Aburto, destacó el dinamismo turístico de la semana, registrando un total de 59,972 visitantes en todos los puertos turísticos del país, destacando el Puerto Salvador Allende con el ingreso de 31,575 turistas.