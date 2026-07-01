Llegan casi 2 mil vehículos nuevos a puertos de Nicaragua

La Empresa Portuaria Nacional, informó que en la semana del 22 al 28 de junio, se atendió una carga de 150 mil toneladas métrica, mediante la llega de 18 buques internacionales que trajeron y llevaron artículos y productos variados.

Llegan a Nicaragua casi 2 mil vehículos modernos

Carlos Aburto, gerente de la portuaria, detalló que entre la carga atendida, llegaron a Nicaragua, mil 962 vehículos nuevos y modernos, procedentes de India, Corea y Brasil.

Además, importamos de Turquía, Brasil y México, mil 324 contenedores con cerámica, paneles y barras de acero.

El balance portuario también revela que exportamos, mil 922 contenedores con 30 mil 306 toneladas métricas, de azúcar, licores, aceites comestibles, barro, carne de res, frijol rojo, y 430 toneladas métricas en tejas, entre otros, hacia Canadá, Bolivia y la República Popular de China.

