Loto Nicaragua aportó más de 223 millones de córdobas a programas sociales en 2025

Loto Nicaragua cerró el año 2025 reafirmando su compromiso social con un aporte de más de 223 millones de córdobas a los programas sociales de Lotería Nacional. Los fondos están destinados a garantizar la atención en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), promover el deporte a través del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y garantizar la atención y recreación de los adultos mayores en las Casas Club del país.

Loto Nicaragua aportó 223 millones a programas sociales en 2025

La empresa de lotería electrónica cumplió 15 años de operaciones en Nicaragua, tiempo durante el cual mantuvo su política de responsabilidad social sólida y constante, beneficiando a más de 50,000 nicaragüenses cada mes.

Una muestra de ese compromiso fue la entrega de más de 24 millones de córdobas realizada este 15 de enero durante el sorteo de las 3 pm. La agente Loto María Georgina Coca y la jugadora Antonia Mejía, ambas residentes en Managua, entregaron el cheque a Virginia Molina, gerente general de Lotería Nacional.

Este aporte mensual forma parte del sistema de contribución que la empresa mantiene desde su llegada al país el 11 de abril de 2011, cuando Loto inició operaciones en esta tierra de lagos y volcanes.

15 años de impacto social en Nicaragua

Loto Nicaragua acumuló hasta la fecha un aporte de más de 1,470 millones de córdobas para los programas sociales de Lotería Nacional. La empresa del boleto legal demostró que el juego legal y responsable es una herramienta de impacto positivo, transparencia y desarrollo social.

Además de los aportes económicos mensuales, la compañía promueve actividades de voluntariado corporativo que fomentan la calidez y solidaridad hacia quienes más lo necesitan en distintas comunidades del país.

Beneficios gracias al juego legal

Todos estos aportes son posibles gracias al juego legal que realizan los jugadores con la única lotería electrónica autorizada del país. Los fondos generados por las apuestas responsables se transforman en recursos concretos para programas que atienden a niños, deportistas y adultos mayores nicaragüenses.

La política de responsabilidad social de Loto Nicaragua se consolidó como un modelo de cómo las empresas de juegos pueden contribuir al desarrollo y bienestar de las comunidades donde operan, manteniendo durante tres lustros un compromiso inquebrantable con los sectores más vulnerables de la población.