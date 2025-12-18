Llegó el gran sorteo de «El Súper Regalo Navideño» de Tu Nueva Radio Ya y Cubas Eléctricas

La alegría de la Navidad se vive en Tu Nueva Radio Ya, que por cuarto año consecutivo realiza este viernes el esperado sorteo “El Súper Regalo Navideño”, en alianza con Cubas Eléctricas, premiando la fidelidad de nuestra audiencia.

El sorteo se llevará a cabo este viernes a las 11:00 de la mañana, durante el programa “Contacto Ya con el 6”, donde se darán a conocer los dos ganadores de espectaculares combos navideños.

A todos los oyentes que participaron, les deseamos mucha suerte y les invitamos a mantenerse atentos, porque podrían convertirse en uno de los afortunados ganadores.

Participar era muy fácil, solo debían de escribir una carta con tus datos personales, número de teléfonos, mencionar 3 departamentos donde está presente Cubas Eléctrica y decirnos cuál es tu programa favorito en Tu Nueva Radio Ya.

Las cartas tenían que depositarlas en las tiendas de Cubas Eléctrica a nivel nacional y en el buzón ubicado en Tu Nueva Radio Ya, situada de los semáforos del Ministerio del Interior 3 cuadras al sur.

El ganador del combo uno recibirá de premio: Una cocina de 4 quemadores, una plancha, una licuadora, un abanico, un parlante bluetooth, un juego de ollas, una cafetera, una arrocera, una sandwichera y una freidora de aire.

El segundo ganador se lleva el combo 2: Una cafetera, una plancha, un abanico y una sandwichera.

Mucha suerte para todos.