Cubas Eléctrica se expande con su Tour Águila, Juigalpa

La empresa Cubas Eléctrica estrenó este martes, su nueva sucursal ubicada en la ciudad de Juigalpa, en el departamento de Chontales.

La nueva tienda forma parte del Tour Águila, iniciática con la que Cubas Eléctrica se expande por distintos departamentos del país.

El señor José Valverde, Gerente de la sucursal, expresó que cuentan con todo tipo de herramientas y equipos de protección para instalaciones eléctricas de tipo Residencial, Industrial y Comercial.

También tienen una amplia variedad de sistemas de iluminación para renovar los espacios del hogar, negocio o empresa con un toque elegante, moderno y eficiente.

Valverde invitó a los clientes a conocer la variedad de productos, promociones y descuentos de la nueva sucursal, situada en el kilómetro 142.7, en la salida Juigalpa – El Rama.

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