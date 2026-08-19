Convocan a 60 emprendedores al Festival Satho de fragancias originales

La perfumería y el emprendimiento se unirán este próximo 21 de agosto durante el Festival de Perfumería Satho, una iniciativa que busca promover la comercialización de fragancias originales, perfumes árabes y reconocidas marcas de diseñadores, además de brindar a los consumidores asesoría especializada para elegir el aroma ideal.

Festival de Perfumería Satho reunirá a 60 emprendedores para impulsar el mercado de fragancias originales

El evento se desarrollará en el Hotel DoubleTre, ubicado en las inmediaciones del Club Terraza, y contará con la participación de alrededor de 60 emprendedores y expositores vinculados al mundo de la perfumería.

Los visitantes podrán conocer diferentes propuestas para damas y caballeros, comparar fragancias y descubrir opciones de productos que también representan oportunidades atractivas de negocio.

Los participantes podrán conocer productos, tendencias y estrategias de comercialización, mientras reciben orientación sobre las fragancias que tienen mayor demanda en el mercado.

La actividad también busca acercar al público a la perfumería genuina y original, destacando la importancia de adquirir productos de calidad y contar con asesoría al momento de seleccionar una fragancia , explicó Joseph Thompson, de Perfumería Satho.

Su empresa cuenta con ocho años de presencia en el mercado nacional, trabajando en la venta y promoción de perfumes para diferentes gustos y estilos.

Satho está ubicado en la segunda entrada de Las Colinas, en Plaza Mayor y para obtener mayor información los interes pueden llamar 8973-3917.