Productores nicaragüenses preven cosecha de 42 mil 710 quintales de Chiltoma este mes de agosto

La producción nacional de chiltoma, impulsada principalmente por pequeños y medianos productores, ha logrado sostener la demanda interna del país.

Este desempeño se debe a la incorporación de sistemas de cultivo protegido, que favorecen mayores rendimientos y un manejo agronómico más eficiente, contribuyendo a mantener una estabilidad en los precios y generando beneficios tanto para productores como para consumidores.

De acuerdo al monitoreo del Ministerio Agropecuario (MAG), para el mes de agosto de 2026, se espera una producción de 42 mil 710 quintales garantizada por familias productoras de los municipios de La Trinidad, Estelí, San Sebastián de Yalí, Terrabona y Ciudad Darío.