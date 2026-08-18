Nicaragua emprende apuesta por los negocios que miran al futuro digital

Managua se prepara para recibir la Novena Edición de Nicaragua Emprende, una plataforma que reunirá a 130 protagonistas del emprendimiento nacional los días 4, 5 y 6 de septiembre en el Centro de Convenciones Olof Palme.

Bajo el lema “Impulsando tu negocio hacia el futuro digital”, esta nueva edición busca convertirse en una vitrina para que emprendedores nicaragüenses exhiban sus productos, establezcan nuevas conexiones comerciales y encuentren oportunidades para fortalecer y proyectar sus negocios.

Durante los tres días del evento, los visitantes podrán conocer una amplia variedad de propuestas provenientes de sectores como gastronomía, panificación, textil, calzado, además de otras iniciativas productivas que forman parte de la economía emprendedora del país.

La compañera Leopoldina Moreno, del Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, destacó la importancia de continuar generando espacios donde los pequeños y medianos emprendimientos puedan mostrar su talento, creatividad e innovación.

Uno de los principales enfoques de esta edición será precisamente la transformación digital, promoviendo que los emprendedores no solamente vendan sus productos de manera tradicional, sino que también aprovechen las herramientas digitales para promocionar sus marcas, llegar a nuevos consumidores y ampliar sus mercados.

Joven participando en Nicaragua Emprende 2026.



