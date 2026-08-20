Inauguran sucursal de Pollo “Io Quiero” en Diriamba, Carazo

La tarde de este jueves, fue inaugurado en el municipio de Diriamba en el departamento de Carazo, una sucursal de Pollo “Io Quiero”, un espacio donde las familias podrán disfrutar de un pollo con un sabor único, piezas hermosas y a buen precio.

Durante la actividad, Manuel Baltodano, encargado de Pollo “Io Quiero”, invitó a las familias a probar esta nueva opción a su paladar.

“Aquí grandes y chicos van a disfrutar de piezas grandes de pollo que tiene un sabor diferente a los demás, además de ser crujiente, jugoso y tener un buen precio, así que visítenos en la esquina opuesta al parque central del municipio de Diriamba, Carazo”.

Finalmente, Baltodano, destacó que este nuevo emprendimiento se hizo realidad gracias a las buenas políticas que brinda el Gobierno Sandinista a los emprendedores, a los inversionistas, a quienes deseen aportar al crecimiento económico de nuestro país.

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