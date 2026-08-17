Dos clientes de Tigo Nicaragua recibieron las llaves de camionetas nuevas marca Changan como premios principales de la promoción Safari Mundialista, que cerró este 14 de agosto después de meses de actividades vinculadas con la pasión por el fútbol.

Dos clientes de Tigo reciben camionetas tras promoción mundialista

La campaña también entregó 40 televisores entre clientes Prepago, Pospago y Hogar, cuyos premios comenzaron a distribuirse en mayo y concluyeron junto con la entrega de las dos camionetas.

La ceremonia reunió a ganadores, clientes y medios de comunicación para marcar el cierre de la promoción.

Alejandra Ehlers, gerente de Comunicaciones de Tigo Nicaragua, señaló que la iniciativa buscó agradecer la preferencia de los usuarios mediante experiencias relacionadas con uno de los deportes de mayor seguimiento en el país.

“Safari Mundialista fue una forma de compartir una pasión que vivimos todos y, al mismo tiempo, agradecerles por su preferencia”, expresó Ehlers.

Uno de los ganadores, Ricardo Mateiz, relató que recibir la noticia de que había obtenido una camioneta fue una sorpresa difícil de creer.

Tigo entrega camionetas a ganadores de Safari Mundialista

“Uno participa esperando tener suerte, pero cuando te dicen que ganaste una camioneta es difícil creerlo. Estoy muy agradecido con Tigo por esta gran experiencia”, manifestó.

La entrega de los vehículos se realizó en alianza con Grupo El Chele y la marca Changan, que acompañaron a Tigo durante el cierre de la campaña.

Según la compañía, Safari Mundialista no se limitó a la entrega de premios, sino que buscó generar momentos de participación alrededor del fútbol y mantener una conexión cercana con sus clientes.

Ehlers explicó que las iniciativas comerciales de la empresa parten de escuchar a los usuarios, conocer sus intereses y diseñar experiencias que puedan sorprenderlos.

Con la entrega de las 2 camionetas y los 40 televisores, Tigo Nicaragua dio por concluido el calendario de premios de Safari Mundialista.

La empresa prevé continuar desarrollando campañas y experiencias orientadas a fortalecer la relación con sus clientes mediante beneficios, entretenimiento y participación.