Samsung estrena en Nicaragua sus plegables más avanzados

Samsung Electronics lanzó en Nicaragua la nueva serie Galaxy Z8, integrada por los modelos Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8, tres dispositivos plegables diseñados para distintos estilos de vida.

Samsung lanza en Nicaragua la nueva serie Galaxy Z8

La nueva familia ya está disponible desde hoy en centros autorizados del país, con promociones, descuentos y sello de 24 meses de garantía.

Presentada durante el Galaxy Unpacked 2026 en Londres, la serie llega impulsada por una nueva generación de Galaxy AI, enfocada en hacer más simples las tareas diarias, mejorar la productividad y ofrecer experiencias más personalizadas.

Sandra Espinoza, gerente de Mercadeo de Samsung Nicaragua, afirmó que esta línea representa una evolución en la visión de los dispositivos plegables.

Galaxy Z8 ya está disponible en centros autorizados de Nicaragua

Espinoza explicó que la marca ya no habla de un solo formato, sino de tres experiencias pensadas para diferentes formas de vivir, trabajar y crear.

El modelo más potente de la familia es el Galaxy Z Fold8 Ultra, el primer plegable de Samsung que incorpora el sello Ultra.

Este equipo combina una pantalla de 8 pulgadas con un diseño más delgado y ligero, dirigido a usuarios que necesitan trabajar, crear contenido y gestionar varias tareas desde un solo dispositivo.

Gracias a Galaxy AI, la multitarea promete ser más fluida, con funciones para usar varias aplicaciones al mismo tiempo, tomar notas inteligentes y recibir recomendaciones contextuales.

El dispositivo también incorpora un sistema de cámaras de nivel Ultra y rendimiento optimizado para usuarios que exigen más productividad en movilidad.

Tres plegables para distintas necesidades

El Galaxy Z Fold8 apuesta por un formato renovado que busca transformar la experiencia tradicional del smartphone.

Su relación de pantalla fue optimizada para leer, navegar, ver videos, jugar y explorar contenido de forma más cómoda, sin perder portabilidad para el uso cotidiano.

En el caso del Galaxy Z Flip8, Samsung lo presenta como una opción compacta y con estilo, pensada para quienes buscan practicidad sin dejar de lado la innovación.

Este modelo incorpora una renovada FlexWindow, que permite acceder rápidamente a información, aplicaciones y funciones de Galaxy AI sin necesidad de abrir el teléfono.

Su diseño también facilita la captura de fotografías y videos desde diferentes ángulos, una característica útil para creadores de contenido y usuarios que usan el celular como herramienta diaria.

Toda la serie Galaxy Z8 integra funciones de inteligencia artificial para productividad, creatividad y comunicación, respaldadas por soluciones de seguridad y privacidad de Samsung.

La compañía destacó que estas herramientas buscan mantener el control de la información en manos del usuario, mientras la inteligencia artificial trabaja de forma más natural en sus actividades cotidianas.

Los interesados pueden conocer más detalles de la nueva serie Galaxy Z8, así como las promociones disponibles en Nicaragua, a través de distribuidores autorizados y la tienda regional de Samsung.

Con este lanzamiento, Samsung amplía su portafolio de plegables en el país y abre una nueva etapa para usuarios que buscan equipos más versátiles, conectados y adaptados a sus rutinas de trabajo, entretenimiento y creación.