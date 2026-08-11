Holcim Nicaragua impulsa La Ruta del Albañil con 13 motos en sorteo

Holcim Nicaragua anunció el lanzamiento de “La Ruta del Albañil”, una campaña que busca reconocer el compromiso y la dedicación de maestros de obra, constructores y clientes que contribuyen diariamente al desarrollo de viviendas, comercios e infraestructura en el país.

Holcim Nicaragua lanza «La Ruta del Albañil»

Diana Orantes, directora de Marketing Holcim, precisó que del 18 de agosto al 6 de noviembre realizarán gira con activaciones y ferias en diferentes departamentos, donde los participantes podrán conocer las características de productos como el cemento Holcim Fuerte ECOPlanet, adhesivos y morteros Tector, además de participar en diversas dinámicas.

En estos eventos, los participantes podrán optar a premios instantáneos y participar en el sorteo de 13 motocicletas nuevas.

La Ruta del Albañil tendrá presencia en seis zonas: Occidente, Norte, Sur Oriente, Centro, las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Caribe Sur, además de Managua.

Para participar, los clientes y constructores deberán realizar una compra mínima de 10 sacos de cemento Holcim Fuerte ECOPlanet o tres bolsas de adhesivos o morteros Tector, en ferreterías Disensa o establecimientos participantes.

Posteriormente, deberán enviar una fotografía de la factura y su cédula de identidad al WhatsApp 8417-5445, para recibir un ticket digital con código QR.

El ticket deberá presentarse en la feria correspondiente a la localidad durante el recorrido de la campaña “La Ruta del Albañil”.

