Holcim Nicaragua impulsa La Ruta del Albañil con 13 motos en sorteo

Por Arlen Hernandez
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Holcim Nicaragua anunció el lanzamiento de “La Ruta del Albañil”, una campaña que busca reconocer el compromiso y la dedicación de maestros de obra, constructores y clientes que contribuyen diariamente al desarrollo de viviendas, comercios e infraestructura en el país.

Holcim Nicaragua lanza "La Ruta del Albañil"
Holcim Nicaragua lanza «La Ruta del Albañil»

Diana Orantes, directora de Marketing Holcim, precisó que del 18 de agosto al 6 de noviembre realizarán gira con activaciones y ferias en diferentes departamentos, donde los participantes podrán conocer las características de productos como el cemento Holcim Fuerte ECOPlanet, adhesivos y morteros Tector, además de participar en diversas dinámicas.

En estos eventos, los participantes podrán optar a premios instantáneos y participar en el sorteo de 13 motocicletas nuevas.

La Ruta del Albañil tendrá presencia en seis zonas: Occidente, Norte, Sur Oriente, Centro, las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Caribe Sur, además de Managua.

Para participar, los clientes y constructores deberán realizar una compra mínima de 10 sacos de cemento Holcim Fuerte ECOPlanet o tres bolsas de adhesivos o morteros Tector, en ferreterías Disensa o establecimientos participantes.

Posteriormente, deberán enviar una fotografía de la factura y su cédula de identidad al WhatsApp 8417-5445, para recibir un ticket digital con código QR.

El ticket deberá presentarse en la feria correspondiente a la localidad durante el recorrido de la campaña “La Ruta del Albañil”.

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