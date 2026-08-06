Active Motors lanza la nueva familia Ryder con mayor tecnología y equipamiento

La tarde de este jueves se realizó el lanzamiento de la nueva Familia Ryder, integrada por los modelos Ryder 150X y Ryder 150, propuestas que busca redefinir el segmento de motos utilitarias al combinar diseño moderno, tecnología, mayor equipamiento, fuerza y eficiencia.

Bajo el concepto “La evolución de la herramienta completa”, la marca explicó que esta nueva línea está dirigida a quienes necesitan una motocicleta confiable para las exigencias del trabajo diario, sin renunciar a un diseño actual y a un mejor desempeño.

La Ryder 150X incorpora un diseño renovado y más tecnología, mientras que la Ryder 150 mantiene su apuesta por la eficiencia, confiabilidad y el respaldo de Active Motors.

El gerente comercial de Active Motors, Jorge Camilo Molina, dijo que la nueva Familia Ryder, la empresa da un paso adelante en su visión del segmento utilitario, al ofrecer una moto que combina desempeño, tecnología, diseño y confianza, respondiendo a las nuevas necesidades de los usuarios.

Con este lanzamiento, Vento Motorcycles U.S.A. fortalece su portafolio en Nicaragua. La nueva Familia Ryder ya se encuentra disponible en las sucursales de Active Motors y en distribuidores autorizados en todo el país.

Vento Motorcycles U.S.A., es distribuida en Nicaragua por Active Motors, empresa de Grupo Q, presentó la nueva Familia Ryder.