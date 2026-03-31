Banco Central: minería impulsa crecimiento económico del 6.4% en enero

El Banco Central publicó los resultados del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) correspondientes a enero de 2026, en los que se destaca que la economía nacional mantiene un sólido dinamismo. En este período, se registró un crecimiento interanual del 6.4%, reflejando un desempeño positivo en diversas actividades económicas.

Según el informe, la actividad que lideró el crecimiento fue la explotación de minas y canteras, con un incremento del 16.3%. Este resultado se explica principalmente por el aumento en la extracción de minería metálica, especialmente en la producción de oro y plata, así como de materiales de construcción como piedra triturada y sal.

Otros sectores también mostraron un comportamiento favorable, entre ellos la construcción, que creció un 14.6%. Este dinamismo estuvo impulsado por una mayor producción de materiales como asfalto, acero y adoquines.

El sector comercio registró un crecimiento del 14.5%, gracias al incremento tanto en las ventas al por mayor como al por menor. Asimismo, los hoteles y restaurantes presentaron un aumento del 10.7%, evidenciando una mayor actividad en estos servicios.

Por su parte, el sector pecuario creció un 6.0%, impulsado por una mayor matanza vacuna y el aumento en las exportaciones de ganado en pie, mientras que la agricultura aumentó un 2.8% debido a la buena salida de cosechas de café y caña de azúcar. Con estos resultados, la variación promedio anual del IMAE se ubicó en 5.3%, superando el 3.2% registrado en enero de 2025.

