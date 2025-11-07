Zaragoza cubrirá gastos para repatriar cuerpo de chinandegana asesinada por su pareja en España

El ayuntamiento de Zaragoza asumirá los gastos para repatriar el cuerpo de la pinolera Eugenia Mercedes Guevara Carrión, de 49 años, quien fue asesinada por su pareja en esa ciudad de Aragón, España, la noche del martes pasado.

Eugenia Mercedes Guevara Carrión, de 49 años

Eugenia Guevara Carrión era originaria de El Viejo, Chinandega, y fue ultimada a cuchilladas por el cubano Abel Martínez, de 62 años, en el apartamento que habitaban en el barrio San José de la capital aragonesa.

Natalia Chueca, jefa del ayuntamiento, dijo que están apoyando a la familia de Eugenia con los trámites y cubrirán los costos del traslado para que descanse junto a sus padres, María Mercedes y Antonio, en su ciudad natal, El Viejo.

El cuerpo de Eugenia permanece en el Instituto de Medicina Legal de Aragón, y una vez que lo autorice el juez que lleva el caso, será entregado para su repatriación, lo que tiene un costo de 20 mil euros.

Mientras tanto, el cubano Abel Martínez, quien después de cometer el femicidio ingirió amoníaco con intenciones de quitarse la vida, permanece bajo custodia de las autoridades en espera de su proceso legal.

Eugenia Guevara dejó a una hija, la joven Xochilt Karolina Blandón Guevara, y a un nietecito.

