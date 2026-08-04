¡Y se rompen los fuegos! al ritmo de la Nueva Compañia y Tu Nueva Radio YA en celebración de Santo Domingo de Guzmán en San Judas

De principio a fin, las familias del barrio San Judas y zonas aledañas disfrutaron la noche de este martes, junto a Tu Nueva Radio Ya, la celebración en honor a Santo Domingo de Guzmán, patrono de los Managuas, contiguo al mercadito Roger Deshon en San Judas.

Las familias y devotos de Minguito gozaron de la animación de Latin William y la presentación de sus bailarinas, además del talento de DJ Chesco, DJ Lezamin, y del show de Juan Gabriel Nica y los Pimpinelas, interpretando los inolvidables éxitos del «Divo de Juárez».

El ambiente subió de tono con la presentación del grupo musical La Nueva Compañía que, al ritmo de cumbas, levanta polvos y más pusieron a sudar a todos.

Como parte de las festividades, la réplica de Santo Domingo recorrió las principales calles del barrio San Judas, acompañada por promesantes y fieles devotos en un ambiente de fe y fervor religioso.

Los asistentes también disfrutaron de la tradicional chicha de Las Siete Quebradas, compartida por el Comité Nieto y Familia del Torólogo Lisímaco Chávez, manteniendo viva una de las costumbres más representativas de estas festividades.

Además, decenas de emprendedores ofrecieron una amplia variedad de productos, entre ellos fritanga, mangos con ácido, jocotes, gaseosas, cervezas y otros antojitos, brindando opciones para el disfrute de grandes y pequeños.

Otro de los atractivos fue la activación de Merconica, que entregó obsequios y regalías a las familias presentes, generando sonrisas y momentos de alegría entre niños y adultos.

Con su imponente tarima, todo su staff y una cobertura especial, Tu Nueva Radio Ya llevó la mejor animación y entretenimiento, convirtiendo esta celebración en una verdadera fiesta popular que reafirma el espíritu de unidad, tradición y devoción que caracteriza las festividades en honor a Santo Domingo de Guzmán en el barrio San Judas.