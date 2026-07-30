Policía investiga muerte a balazos de un joven en carretera a Xiloá, Managua

El ciudadano Maycol Quintanilla de 29 años, fue asesinado de múltiples balazos a manos de desconocidos en el reparto Miraflores, situado a la altura del kilómetro 15 de la carretera a Xiloá, la noche de este miércoles.

Según cazadores de noticias, Maycol estaba sentado en una esquina cuando de repente apareció un vehículo color blanco, del que bajaron cuatro desconocidos, y uno de ellos sin mediar palabras le asestó varios plomazos.

Posteriormente, huyeron, en tanto, el herido fue trasladado al hospitalito de Ciudad Sandino, donde lamentablemente, se rindió a la muerte.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Maycol Quintanilla, laboraba como albañil y deja dos niños en la orfandad.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del homicidio se desplazaron al lugar para indagar la identidad y paradero de los pistoleros.

En tanto, el cuerpo de Maycol Quintanilla fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, para determinar las causas exactas de su deceso, posteriormente, será entregado a sus familiares para que le den el último adiós.