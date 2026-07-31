Ministerio del Interior respalda propuesta de reforma parcial a la Constitución Política

En el marco del tercer día del Proceso de Consulta sobre la Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, el Ministerio del Interior (MINT) manifestó su total respaldo a la iniciativa, destacando que consolidará las bases constitucionales e institucionales del Estado Revolucionario.

La postura fue ratificada de manera conjunta por las autoridades del Ministerio y los mandos de la Dirección General de Migración y Extranjería, Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional y Dirección General de Bomberos de Nicaragua (DGBN).

Durante la jornada, las dependencias reafirmaron su compromiso, disciplina y lealtad a la Carta Magna y a la Jefatura Suprema, ratificando la misión de resguardar la paz, la tranquilidad y la seguridad de las familias nicaragüenses.

Asimismo, durante la sesión de trabajo se subrayó el impacto estratégico de las transformaciones constitucionales, las cuales apuntan a fortalecer el modelo soberano de desarrollo, la lucha contra la pobreza y el resguardo de la dignidad nacional.