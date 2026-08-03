Muere joven al estrellar camioneta contra una casa en Masaya

De forma inmediata falleció a eso de las 2:30 de la madrugada de hoy, el joven Erlin Junior García Lara, de 29 años, al perder el control y estrellarse contra una vivienda con la camioneta que manejaba.

El accidente ocurrió en el kilómetro 27.6 en el municipio de La Concepción, departamento de Masaya, por donde García Lara conducía a exceso de velocidad la camioneta Toyota Hilux, color rojo placas M 019-474.

De pronto, el conductor se salió de la vía, cayó por una hondonada de seis metros y fue a estrellarse contra la casa del señor Lorenzo Moraga Romero, de 52 años, causando cuantiosos daños materiales.

Al momento del accidente, la puerta del conductor se abrió y Erlin García salió expulsado, siendo brutalmente golpeado por la misma camioneta.

Al lugar del accidente se presentaron miembros de los Bomberos Unidos para atender la emergencia, sin embargo, al revisar el cuerpo confirmaron que ya no tenía los signos vitales.

Al sitio también llegó un médico forense quien determinó que Erlin Junior García murió a causa de trauma craneal severo, sangrado intracraneal y múltiples lesiones producto del accidente.

El cuerpo del fallecido fue entregado a su padre, Erling Antonio García Cerda, de 51 años.

Agentes de la Policía Nacional investigan las circunstancias exactas en que ocurrió el fatal accidente.