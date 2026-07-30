Estación Espacial Internacional cruzará Nicaragua esta noche y podrá verse a simple vista

Aficionados a la astronomía, spotters y el público en general tendrán la oportunidad de presenciar un espectáculo astronómico fascinante este jueves 30 de julio de 2026, cuando la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) cruce el espacio aéreo nicaragüense.

La Estación Espacial Internacional, ISS

Spotters Nicaragua detalló que el avistamiento comenzará a las 7:58 p.m. y concluirá a las 8:05 p.m., completando un trayecto de 6 minutos y 45 segundos. El laboratorio orbital desplazará su trayectoria en dirección Noroeste (NW – 323.8°) hacia el Sureste (SE – 143.0°).

Para disfrutar del evento no se requerirá el uso de telescopios ni equipos especializados. La estación es inconfundible y perfectamente visible a simple vista, destacándose como un punto de luz intenso y constante —a diferencia de un avión, no parpadea— que se desplaza con rapidez a lo largo de la bóveda celeste.

La ISS es un laboratorio científico que orbita a unos 400 kilómetros de altitud y viaja a una velocidad aproximada de 28,000 kilómetros por hora, completando una vuelta a la Tierra cada 90 minutos.

Esta megastructura de más de 100 metros de extensión y 400 toneladas de peso alberga de manera continua a una tripulación de hasta siete astronautas y representa un hito de cooperación internacional liderado por la NASA, Roscosmos, la ESA, JAXA y la CSA.

La Estación Espacial Internacional cruzará el cielo nicaragüense esta noche



