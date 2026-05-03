Llamas arrasan con 13 tramos y causan daños en otros 5 en mercado de Masaya

En menos de una hora, miembros de los Bomberos Unidos lograron controlar y sofocar el voraz incendio que arrasó en su totalidad con 13 tramos y causó afectaciones parciales en otros 5, en el mercado Ernesto Fernández de la ciudad de Masaya, a las 11:30 de la noche de este sábado.

El fuego presuntamente, se originó en circunstancias desconocida aún, en el sector de las Artesanías del populoso mercado y se extendió a tramos de venta de ropa y al área de los zapateros.

Los vigilantes del mercado al percatarse del fuego hicieron el llamado a los Bomberos Unidos, la Cruz Blanca y la Policía Nacional, encargada de resguardar las labores de los apagafuego e impedir el pillaje en la zona.

El fluido eléctrico en el mercado fue suspendido para evitar una mayor tragedia.