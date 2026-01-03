Venezuela exige a Estados Unidos «pruebas de vida» de Maduro y su Esposa tras revelación de su secuestro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió al gobierno estadounidense entregar “pruebas de vida” del mandatario Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, luego que Donald Trump confesara el secuestro del mandatario venezolano.

“Desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Exigimos al Gobierno del presidente Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y la primera dama”, señaló Delcy.

Además de condenar el ataque realizado a diversas ciudades venezolanos durante la madrugada del sábado, la vicepresidenta pidió que “todas las fuerzas vivas de la sociedad venezolana se activen para garantizar la independencia de Venezuela. Que ningún gobierno exterior pretenda dar órdenes a Venezuela».

Por su parte, el fiscal general de esa nación, Tarek William Saab, pidió el cese al secuestro del presidente venezolano y de la primera combatiente Cilia Flores.

Como fiscal general de la República, como presidente del poder ciudadano, pido la fe de vida de nuestro comandante en jefe de la Fuerza Armada y jefe de Estado Nicolás Maduro Moro y de su esposa, nuestra hermana y primera combatiente, Cilia Flores, y responsabilizo al gobierno de los Estados Unidos de América de cualquier daño que pueda ocurrirles, declaró el fiscal.

“Como presidente del Poder Ciudadano, alerto a nuestro pueblo, a todos nuestros funcionarios en toda Venezuela, en toda la fiscalía del país, para denunciar estas violaciones masivas a los derechos humanos que han ocurrido hoy y ante el mundo. Yo le pido a las Naciones Unidas en este momento que se pronuncien”, agregó el fiscal general.