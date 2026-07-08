¡Le hicieron el «truco del amor» en Masaya! Se lleva un Samsung de $700 fingiendo buscar a su esposa en un motel

Un «hábil sujeto» armó toda una telenovela en la Ciudad de las Flores para estrenar celular de alta gama sin soltar un solo córdoba. El blanco de esta jugada maestra del engaño fue el negocio Variedades Jarvas, que terminó denunciando un tremendo hurto agravado.

Todo comenzó cuando un supuesto comprador se puso en contacto con la tienda, mostrando un finísimo gusto tecnológico: quería nada más y nada menos que un Samsung S24 Ultra, una joyita valorada en 685 dólares.

Hasta ahí todo iba viento en popa, el problema fue la locación del cliente. El hombre, muy seguro de sí mismo, pidió que le llevaran el costoso aparato a un conocido motel ubicado en Masaya, asegurando que allí mismo les soltaría los billetes verdes.

«Espérame aquí, ya se lo enseño a mi mujer»

El repartidor, cumpliendo con su labor y confiando en la buena fe del sujeto, llegó con el paquete hasta el punto de encuentro. Al recibir el teléfono, el sujeto aplicó el clásico truco de magia: le dijo al delivery que lo esperara unos segundos en la recepción, que subiría a la habitación a mostrárselo a su esposa antes de proceder al pago.

Pasaron los minutos… y nada. Pasó el cuarto de hora… y el hombre no bajaba. Con la sospecha alborotada, el encargado del delivery consultó con el personal del motel, solo para recibir la amarga noticia que confirmó que lo habían dejado «burlado».

Desde la administración le aclararon que el pájaro ya había volado hacía rato, utilizando otra de las puertas de acceso del establecimiento. De la esposa, los dólares y el Samsung de última generación, no quedó ni el rastro.

Encienden las alarmas por entregas a domicilio

Los propietarios de Variedades Jarvas han difundido las imágenes del avispado sujeto y piden a la población que, si lo ven estrenando teléfono o conocen su paradero, lo reporten de inmediato a la Policía Nacional para que vaya a dar sus explicaciones en la delegación.