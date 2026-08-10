Instalan escultura de Fidel Castro en la avenida De Bolívar a Chávez

Una escultura en metal elaborada por trabajadores de ENATREL se está instalando en la avenida De Bolívar a Chávez, en Managua, en saludo al centenario del nacimiento del Comandante Fidel Castro Ruz, informó la Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo.

Instalan escultura en honor al Comandante Fidel Castro en la Avenida de Bolívar a Chávez

La obra forma parte de una jornada de conmemoraciones que incluirá actos en universidades y municipios de todo el país.

«Se está instalando con mucho honor y orgullo (…) honrando al Jefe de la Revolución Nuestroamericana y Caribeña, el Comandante Fidel Castro Ruz, que estuvo con nosotros, que visitó Nicaragua y que inspiró las luchas revolucionarias», destacó la compañera Rosario durante su intervención la tarde de este lunes.

Asimismo, la copresidenta informó que este lunes se realiza la instalación de nuevo alumbrado público en la avenida Germán Pomares Ordóñez, en el municipio de Jinotega, obra que beneficiará directamente a 2,300 pobladores de la zona.

