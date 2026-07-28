Terremoto de magnitud 7.1 deja al menos 50 heridos en Japón

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla japonesa de Kyushu, dejando al menos 50 personas heridas y miles de familias afectadas por cortes de servicios básicos.

Fuerte terremoto sacude Japón y deja decenas de heridos

El fuerte sismo ocurrió a las 16:27 hora local, con hipocentro a 10 kilómetros de profundidad, y provocó además apagones en unas 48,000 viviendas, mientras otras 500 sufrieron interrupciones en el suministro de gas.

Las autoridades japonesas emitieron inicialmente una alerta de tsunami para zonas del suroeste del país, pero la medida fue retirada después.

El Centro Médico Regional del Norte de la ciudad de Yatsushiro, en el municipio de Hikawa, indicó que los heridos fueron trasladados a varios hospitales de la zona.

Entre los lesionados se encontraban al menos 10 personas procedentes de un asilo de ancianos.

La sacudida principal fue seguida por un segundo sismo de magnitud 6.1, registrado también en Kumamoto a las 17:08 hora local y a poca profundidad.

La intensidad del terremoto alcanzó el nivel 7, el más alto en la escala japonesa, en zonas de Uki y Hikawa.

En áreas cercanas, el movimiento llegó al grado 6, según reportes difundidos por medios japoneses.

El portavoz del Gobierno nipón, Minoru Kihara, informó que las autoridades preparan ayuda específica para las zonas sin suministro de agua.

También explicó que helicópteros de la Policía, los Bomberos y el Ejército fueron desplegados para revisar desde el aire el alcance de los daños.

“En cuanto podamos, informaremos de ello y pondremos en marcha las labores que sean necesarias para ayudar a la población”, señaló Kihara.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse alejada de las zonas costeras y seguir atenta a la información oficial, ante la posibilidad de nuevos movimientos telúricos.

De momento, no se reportaron problemas en la central nuclear de Sendai, en Kagoshima, ni en la de Genkai, en la prefectura de Saga, según la compañía eléctrica de Kyushu.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, llamó a las personas ubicadas en las zonas afectadas a mantenerse alertas por posibles terremotos de magnitudes similares.

Panorama apocalíptico en Kumamoto tras terremoto en Japón



Desde el aire pueden verse edificios en llamas, trenes volcados y graves daños en un centro comercial en donde se reportan personas atrapadas. El epicentro del sismo fue a unos 20 kilómetros al sur de Kumamoto.… — Janosik García (@Janosikgarcia) July 28, 2026

Terremoto sacude edificio en Kumamoto, Japón pic.twitter.com/ZaeTyL46HM — Janosik García (@Janosikgarcia) July 28, 2026

Otro registro del terremoto en kumamoto 7. 1 , Japonpic.twitter.com/FidjZ21V4t — Alertageo (@alertarojanot) July 28, 2026

Un #Terremoto de magnitud preliminar 7,1 sacudió la prefectura suroccidental japonesa de Kumamoto, informó la Agencia Meteorológica de #Japón.



El temblor se registró a una profundidad de diez kilómetros y alcanzó el nivel máximo de 7 en la escala de intensidad sísmica… pic.twitter.com/4z4w3RXljE — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) July 28, 2026