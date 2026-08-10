Colombia eleva a más de 74 los muertos tras potente terremoto de magnitud 7.4

Al menos 74 personas murieron tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia, mientras los organismos de socorro continúan buscando sobrevivientes y evaluando daños en varias regiones.

Terremoto de magnitud 7.4 deja al menos 74 muertos en Colombia

El balance preliminar por departamentos registra 40 fallecidos en Risaralda, 27 en Valle del Cauca, 3 en Caldas y 4 en Chocó.

El movimiento ocurrió a las 7:34 de la mañana y tuvo su epicentro a unos 5 kilómetros al este de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, aproximadamente a 240 kilómetros al oeste de Bogotá.

El evento sísmico alcanzó una profundidad de 107 kilómetros y, según los reportes disponibles, se prolongó durante al menos 2 minutos.

El temblor se sintió con fuerza en Bogotá, Cali, Pereira y Manizales, además de otras zonas del país.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó 27 víctimas mortales en ese departamento.

Entre ellas se encuentran 3 niños que murieron después de que una pared les cayera encima durante el terremoto.

Risaralda concentra el mayor número de víctimas

Fuerte sismo sacude Colombia: reportan heridos y daños en varias ciudades

Risaralda reporta hasta el momento 40 fallecidos, convirtiéndose en el departamento con el mayor número de víctimas mortales dentro del balance preliminar.

En Pereira, el alcalde Mauricio Salazar informó que los equipos de emergencia trabajan en distintos puntos de la ciudad para determinar la magnitud real de los daños y localizar a posibles personas atrapadas.

Manizales también reportó fallecidos y daños estructurales en diferentes edificaciones.

En Chocó, donde se localizó el epicentro, el balance preliminar registra 4 muertos.

Buscan sobrevivientes entre estructuras colapsadas

Uno de los puntos críticos de la emergencia se encuentra en una edificación de 4 pisos que colapsó durante el movimiento sísmico.

Bomberos y equipos especializados continúan removiendo escombros para localizar a posibles sobrevivientes.

Un sobreviviente identificado como Ricardo estimó que al menos 15 personas podrían permanecer atrapadas en la estructura y pidió apoyo para las familias que perdieron sus viviendas.

En Cali se reportaron cerca de 20 estructuras con afectaciones graves, además de inmuebles colapsados o bajo evaluación por posibles daños estructurales.

Temblor se sintió fuera de Colombia

En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que, hasta el momento del reporte, no se registraban daños estructurales graves en los edificios de la capital.

La intensidad del terremoto sí provocó evacuaciones preventivas en distintos sectores.

El movimiento también fue percibido en Ecuador y Panamá, según los reportes disponibles.

Las autoridades colombianas mantienen activos los operativos de búsqueda, rescate y evaluación de daños, por lo que el balance de víctimas podría continuar aumentando durante las próximas horas.

Imagenes de Cali Colombia, luego del fuerte sismo de epicentro en Bogotá pic.twitter.com/8REZbP72gL — PATRIOTAS ZULIA (@ElZulia) August 10, 2026

🚨 FUERTES DAÑOS EN IGLESIA DE MANIZALES TRAS EL SISMO



Así quedó registrada esta iglesia en Manizales luego del fuerte sismo de magnitud 6,7 que sacudió a Colombia esta mañana. El movimiento tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y también se sintió en otras ciudades! pic.twitter.com/KE9WMAWhqw — Maria Camila Pinzón Edil de Teusaquillo (@MaCamila_Pinzon) August 10, 2026

#ATENCIÓN | Algunas unidades militares del Ejército en Cali y de la Armada en Buenaventura se afectaron tras el temblor en varias zonas del país. A esta hora se hace un barrido por diferentes unidades tras la situación.



Vía @josedavid88_https://t.co/vwS5QSGs2ppic.twitter.com/jCo9fvCygr — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 10, 2026

🚨 GRAVES AFECTACIONES TRAS EL FUERTE SISMO



El fuerte temblor que sacudió a Colombia deja, preliminarmente, graves afectaciones en Quibdó, Chocó, donde se reportan varias edificaciones destruidas y estructuras que habrían colapsado. pic.twitter.com/TWU1N5MRk9 — En Otro Ángulo (@enotroangulo) August 10, 2026

BREAKING : Initial footage shows devastating aftermath of Choco, Colombia. pic.twitter.com/vgzflNck4e — World Updates (@Updatesofwworld) August 10, 2026

#SISMO. Tras el fuerte temblor de magnitud 6.6 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió a varias regiones de Colombia, dejando a Manizales como una de las ciudades más afectadas, donde la cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana colapsó tras el movimiento telúrico pic.twitter.com/5XDOW76y55 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026