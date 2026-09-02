Vecinos queman a tres hombres acusados de robo en Guatemala

Tres hombres acusados por vecinos de estar relacionados con un intento de robo fueron retenidos, golpeados y quemados durante un violento incidente ocurrido en Villa Canales, Guatemala.

Tres hombres quedan heridos tras intento de linchamiento en Guatemala

Los afectados fueron identificados por la Policía Nacional Civil (PNC) como Jonathan “N”, de 18 años; Marvin “N”, de 19, y Vinicio “N”, de 48 años.

Los tres sufrieron quemaduras en distintas partes del cuerpo y posteriormente fueron trasladados al Hospital de Especialidades de Villa Nueva, donde permanecían internados.

Robo en negocio

De acuerdo con los reportes disponibles, pobladores del sector señalaron a los tres hombres de intentar cometer un robo en una tienda y de estar presuntamente vinculados con otros hechos delictivos en la zona.

La situación escaló rápidamente y un grupo de personas decidió tomar justicia por su propia mano.

Los hombres fueron golpeados y luego incendiados, mientras varias personas observaban lo ocurrido.

Videos difundidos en redes sociales muestran parte de la agresión y el momento en que las víctimas intentan apagar las llamas.

LINCHAN A TRES ASALTANTES POBLACIÓN SE CANSA DE INSEGURIDAD



Tres hombres señalados de estar involucrados en hechos delictivos fueron golpeados y posteriormente les prendieron fuego en la aldea El Obrajuelo, Villa Canales, este domingo 30 de agosto.



Los primeros reportes… pic.twitter.com/VjOtKIGjVR — 5toPoder La Verdad sin Miedo (@5toPoderSM) August 31, 2026

Las autoridades acudieron posteriormente al lugar e iniciaron las investigaciones para esclarecer tanto los señalamientos de robo como la agresión colectiva.

Dos vehículos quedaron afectados

En el lugar también fueron localizados vehículos relacionados con el incidente.

Según la Policía Nacional Civil, una camioneta con placas P320FLM fue incendiada, mientras otro vehículo con placas P265CSL terminó empotrado entre unas piedras.

El caso se suma a otros episodios registrados en Guatemala en los que pobladores han intentado linchar a personas señaladas de cometer delitos.

En mayo de 2025, en el sector de Obrajuelo, cuatro personas acusadas de un presunto secuestro estuvieron en riesgo de ser linchadas antes de que intervinieran las autoridades.