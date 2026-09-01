Presentan a autores de doble asesinato de pareja en Nagarote

Luis Alexander Contreras Lampin, de 24 años, y Ernesto Agustín Cruz Baltodano, de 38 años, fueron presentados por la Policía Nacional como los autores del asesinato de Franklin Yeri Lampin Sánchez y su cónyuge Yeymi Valeska Solórzano Corea, cuyos cuerpos fueron hallados dentro de un vehículo en la comarca Peña Ventosa, en Nagarote, León.

Franklin Yeri Lampín Sánchez, de 31 años, y su pareja Yeymi Valeska Solórzano Corea

De acuerdo con el informe oficial presentado este martes, la noche del viernes 28 de agosto los señalados citaron a las víctimas en el sector de la Barrera Municipal de Nagarote.

Motivados por rencillas personales, los sospechosos abordaron la camioneta placa LE 39089 en la que viajaba la pareja, los encañonaron con armas de fuego y los obligaron a trasladarse hasta el sector rural de Peña Ventosa, donde los ultimaron a disparos para posteriormente darse a la fuga.

Luis Contreras Lampin y Ernesto Cruz Baltodano detenidos con armas incautadas.

El dictamen del Instituto de Medicina Legal determinó que ambas víctimas fallecieron a causa de trauma craneoencefálico severo por impacto de bala.

Tras un operativo de búsqueda y captura, las autoridades policiales lograron la detención de Contreras Lampin y Cruz Baltodano, a quienes les incautaron un revólver y una pistola que fueron empleadas para cometer el doble homicidio.

Ambos ya fueron puestos a orden de las autoridades competentes para su debido proceso judicial.

