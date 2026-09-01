Asamblea Nacional aprueba Reformas Constitucionales

La Asamblea Nacional aprobó, en primera legislatura, durante una sesión especial celebrada en la Capital de la Revolución, León Santiago de los Caballeros, las reformas constitucionales impulsadas por el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo para garantizar la estabilidad, la seguridad, la paz y elecciones libres de injerencias extranjeras en el país.

Las reformas, sometidas a una amplia consulta con todos los sectores del país, con modificaciones a los artículos 12, 47, 122, 123, 130, 132, 142, 143, 150, 152, 155, 164 y 166 de la Constitución Política, contemplan que las leyes extranjeras no tendrán efecto jurídico en Nicaragua.

«Ninguna Ley, reglamento o normativa, emitida por otro Estado, grupo de estados u organismos internacionales que pongan en riesgo la independencia, la soberanía, la autodeterminación nacional, la seguridad y la paz del pueblo y la nación nicaragüense surtirá efecto jurídicos en el territorio nacional”, precisa la adición al artículo 12 de la Carta Magna.

Asimismo precisan que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ocupar cargos públicos los “golpistas” y “traidores a la patria”.

Establecen que los cargos de elección popular, así como aquellos cuya designación o ratificación corresponda a la Asamblea Nacional, tendrán una duración de siete años.

Además, disponen que los cargos de comandante en jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua y de jefe de las Fuerzas Policiales también tendrán una duración de siete años.

Los cambios en la Carta Magna establecen, entre las atribuciones del Consejo Supremo Electoral (CSE), la organización y dirección de las elecciones generales, municipales y regionales cada siete años. También determinan que no se otorgará personería jurídica a partidos políticos constituidos con financiamiento extranjero y que esta será cancelada cuando los partidos, sus directivos o candidatos reciban financiamiento extranjero o violen principios fundamentales de la Constitución.

Asimismo, precisan que la toma de posesión de los Copresidentes de la República se realizará el 18 de enero, en honor al poeta universal Rubén Darío. También establecen que los periodos de las autoridades electas en las últimas elecciones generales, municipales y regionales, actualmente vigentes, se ampliarán a siete años.

Previo a la sesión en la Plaza Juan José Quezada, los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, encabezados por el Presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras, depositaron una ofrenda floral al pie del Mausoleo del Héroe Nacional y Poeta Universal, Rubén Darío. Además, realizaron la entrega simbólica del primer ejemplar de la Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua.

El presidente de la Asamblea Nacional doctor, Gustavo Porras, dio lectura al informe elaborado por la Comisión Especial Constitucional.

Ampliación en breve…