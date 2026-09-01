Nandaime: Jovencita con discapacidad sigue desaparecida tras 7 días

Un ambiente de desesperación se vive en el municipio de Nandaime, Granada, tras cumplirse una semana sin noticias sobre el paradero de la joven Natalia de los Ángeles Cubillo, desaparecida la mañana del pasado martes 25 de agosto.

Natalia de los Ángeles Cubillo

La angustia de su madre, Leyla Guadalupe Cubillo, se intensifica a medida que transcurre el tiempo sin obtener ninguna pista certera sobre su localización.

La jovencita presenta una condición de discapacidad que le dificulta comunicarse y no suele salir sola a la calle.

El hecho ocurrió a eso de las 9:00 a. m. en su vivienda, situada de la Alcaldía de Nandaime dos cuadras al norte, donde la familia es conocida popularmente como los «Chibolas».

Al momento de la desaparición, la joven se encontraba bajo el cuido de su abuela, detectándose su ausencia cuando su progenitora regresó de sus labores cotidianas en Granada.

Pese a las intensas jornadas de búsqueda emprendidas por familiares y vecinos, así como la revisión de cámaras de seguridad en viviendas y establecimientos comerciales del sector, ningún material ha registrado el paso de Natalia por los alrededores.

La denuncia formal se mantiene interpuesta ante la Policía Nacional, institución que continúa con las investigaciones.

Para brindar cualquier información útil sobre su paradero, la familia mantiene habilitado el número telefónico 8293-1786.

