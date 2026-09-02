Arrestan a dos nicas por intentar matar a hombre que les pidió no orinar fuera de un restaurante en Miami

Los nicaragüenses Deyton Odel Rojas, de 32 años, y Helder José Rojas, de 30, fueron detenidos junto al mexicano José Luis Martínez, de 41 años, luego de golpear y apuñalar a un hombre en las afueras de un restaurante de Little Havana, en Miami, Florida.

Arrestados los nicas Deyton Odel Rojas, Helder José Rojas y el mexicano José Luis Martínez

Los tres comparecieron el lunes ante un juez de Miami, quien dejó detenido al nica Helder Rojas sin derecho a fianza, mientras que a su compatriota Deyton Rojas y al azteca José Luis Martínez se les fijaron fianzas de 15,000 y 10,500 dólares respectivamente.

El hecho ocurrió la madrugada del domingo cuando los tres sujetos se pusieron a orinar en las afueras del restaurante Café Honduras Maya y cuando un hombre les reclamó, empezaron a discutir con él.

Luego de la pelea verbal, los sujetos se abalanzaron sobre el hombre y comenzaron a golpearlo, delante de un amigo, quien también fue agredido cuando intentó intervenir.

Según el reporte policial, en ese momento la víctima sacó un cuchillo para defenderse, pero uno de los sujetos logró desarmarlo y le dio varias estocadas en la cabeza y las manos, mientras los otros continuaban golpeándolo.

Después del ataque, los sospechosos caminaron hacia una camioneta blanca y huyeron del lugar, en tanto la víctima fue trasladada al Jackson Memorial Hospital para recibir atención médica.

Tras ser capturados, los tres sujetos reconocieron ante los investigadores que golpearon a la víctima, pero, ninguno admitió haberle quitado el cuchillo para apuñalarlo.

Ahora los dos nicas y el mexicano enfrentan cargos de intento de asesinato.

