Nicaragua pagará salario a 127 mil 988 servidores públicos el 4 de septiembre

El pago de salario a trabajadores del Estado se realizará el 4 de septiembre de 2026, anunció este martes la Copresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo Zambrana.

La compañera mencionó que al llegar a la semana patria “y a las vacaciones merecidas, podamos estar con nuestro salario, disfrutando del bienestar, la tranquilidad para nuestras familias”.

La Copresidenta detalló que son 127 mil 988 servidores públicos en Nicaragua, de ellos 77.691 mujeres y 50.307 varones, las que recibirán su pago el próximo viernes.

