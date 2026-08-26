Muere mujer tras choque entre moto y bus en Ciudad Jardín, Managua

Cinco horas después, se rindió a la muerte doña María Auxiliadora Díaz López de 66 años, debido a las graves lesiones que sufrió luego que la moto en que viajaba junto a su esposo fuese impactada por el bus de la ruta 165, placa M 35-28 conducido por Gabriel Alberto Guzmán de 24 años.

El accidente se registró a eso de las una de la tarde, cerca de la Coctelería Fuente de Vida en Ciudad Jardín, Managua.

Enseguida doña María fue trasladada por miembros de socorro al hospital junto a su compañero de vida José Andrés Tercero de 72 años, quien conducía la moto placa M 153-975 al momento de ser impactados por la unidad de transporte.

José Andrés Tercero Díaz, hijo de María y José, dijo a Tu Nueva Radio Ya que sus padres andaban en la iglesia, ubicada cerca de la casa, en el barrio Oscar Turcios, de donde fue el Cine Salinas 2 abajo y 5 al sur.

Según testigos, la pareja fue arrastrada con todo y moto por varios metros, luego que el conductor de bus, Gabriel Guzmán, irrespetara una señal de alto. Sin embargo, serán las autoridades policiales las encargadas de determinar la responsabilidad de los involucrados en la tragedia vial.