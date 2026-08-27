Tras las rejas y bañado: Acusarán por robo a sujeto que quedó atrapado en letrina

Ante los tribunales de justicia y bajo el delito de robo con fuerza será acusado en las próximas horas el granadino Adonis José Calderón Bonilla, de 24 años, alias “El Gringo” o “El Tico”, luego de ser capturado tras un insólito intento de fuga que culminó con el sujeto atrapado en una letrina en Masaya.

Adonis José Calderón Bonilla

De acuerdo con las investigaciones, el sujeto ingresó la mañana del martes a una vivienda en el Residencial Valle Verde, de donde sustrajo una computadora portátil valorada en 450 dólares, un televisor de 32 pulgadas con un costo de 167 mil córdobas, perfumes valorados en 140 dólares, una rasuradora y 400 dólares en efectivo.

Al regresar a su hogar y notar el robo, el propietario de la vivienda, don Gustavo Adolfo López Bustamante, de 52 años, inició la búsqueda del sospechoso hasta localizarlo en el barrio Carlos Vega Bolaños, también conocido como La Comarquita.

Tras un enfrentamiento en el que el sujeto resultó lesionado en una pierna, este intentó escapar de la captura, haciéndose un clavado en una letrina ubicada en el patio de la casa de la señora María Rodríguez, quedando atrapado entre los desechos fisiológicos.

Ante los gritos de auxilio del acorralado sujeto, quien solo podía sacar la cabeza por el orificio del escusado, efectivos de la Policía Nacional acudieron al sitio para concretar el rescate.

Debido a que estaba literalmente cubierto de material fecal, los agentes debieron aplicarle un profuso lavado con agua, jabón, detergente, cloro y desinfectante antes de montarlo en la tina de la patrulla.

Luego de recibir atención médica preventiva por la lesión en su extremidad, Calderón Bonilla fue trasladado a las celdas de la delegación policial, donde permanece a la espera de que el Ministerio Público formalice la acusación en su contra.

