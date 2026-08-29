Luto en la música nicaragüense: Fallece Harold Gutiérrez, cofundador de Macolla

La farándula nicaragüense se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento del cantante Harold Javier Gutiérrez Porras, de 52 años, ocurrido la madrugada de este sábado en su natal Masaya a causa de un infarto.

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Nacido el 17 de noviembre de 1973, Gutiérrez fue considerado una de las voces más influyentes e importantes de la música popular nicaragüense de la década de 1990.

Su amor por el folklore y el arte lo llevó a pisar los escenarios desde muy joven, iniciando en 1988 con el Grupo Menta.

La consagración de Harold Gutiérrez llegó el 18 de mayo de 1990 con el debut oficial de la agrupación Macolla en el Hotel Intercontinental, proyecto que fundó junto a destacados músicos como Ronald Hernández, María Eugenia Urroz, Sergio Zepeda y Javier Ramírez, convirtiéndose rápidamente en «el sonido de la nueva era».

Bajo la firma de Sony Music, en 1992 presentaron su primer LP “Sueños” en el Teatro Nacional Rubén Darío, catapultando a Harold como la voz detrás de inolvidables temas como “Soy latino”, “Pobre diabla” y “Y verás”.

A lo largo de su prolífica carrera de más de tres décadas, el artista también integró agrupaciones icónicas como Los Nuevos Panzer’s, El Clan, Mantra Sound y Área 505.

En febrero de 2024, participó en el magistral reencuentro de Macolla en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío junto a los vocalistas originales, lanzando nuevos sencillos para su público.

Padre de cuatro hijos, la partida de Gutiérrez deja un profundo vacío entre sus familiares, colegas y fanáticos.

Ronald Hernández, director y fundador de Macolla, expresó a Tu Nueva Radio Ya su consternación por la pérdida de Harold a quien describió como un joven que desde que ingreso en la agrupación fue muy esforzado y disciplinado

“Nos despertamos con la triste noticia de su partida a causa de un infarto, él había estado un poco afectado de salud. Había mostrado mejoría, pero uno nunca se espera lo que le puede sobrevenir, sobre todo un infarto” expreso Ronald Hernández, uno de los mejores tecladistas de Nicaragua.

Harold Gutiérrez habitaba en la ciudad de Masaya, donde su hermana Mayra Gutiérrez Porras, dijo que su vela se realizará este sábado en la casa de su mamá que sita de donde fue La Chalupa San Jerónimo cuadra y media abajo, y sus funerales a las 9 y media de la mañana de este domingo en el cementerio Jardín de Paz, en la Ciudad de Las Flores.