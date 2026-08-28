Mecánico fue ultimado con arma blanca por su propio hijo en Somotillo, Chinandega

El reconocido mecánico Andrés Escobar Peralta, de 75 años, falleció tras ser atacado con arma blanca por su propio hijo, Marlon Andrés Escobar Llanes, de 33 años, en el municipio de Somotillo, Chinandega.

Pese a que fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital Reymundo García, don Marlon Escobar sucumbió ante la muerte debido a la gravedad de las lesiones.

El ataque criminal se registró en las cercanías de la entrada al sector de Catalunya, en Somotillo.

Según reportes preliminares, el agresor, conocido bajo el alias de “Pito Loco”, arremetió contra su progenitor por causas desconocidas.

La tragedia ha causado conmoción entre los pobladores de la localidad, en tanto, las autoridades llevan a cabo las indagaciones correspondientes para esclarecer las causas del suceso, trascendiendo de forma extraoficial que el presunto parricida ya fue arrestado por la Policía Nacional.